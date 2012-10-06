Diljara05a

Диляра Diljara05a

 
36 летРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Архитектор, дизайнер, художник

Архитектор, дизайнер, художник. За плечами высшее архитектурное образование, художественная школа и достаточный опыт работы архитектором - 3 года. Есть уже построенные объекты. Выполню работы, связанные с архитектурным проектированием, графическим дизайном, дизайном интерьера, всевозможные чертежи, начертательную геометрию (выборочно), инженерную графику, курсовые и дипломы (архитектуру) для студентов АСФ. Не выполняю различные рефераты по праву, экономическим, гуманитарным дисциплинам, не делаю водопроводы, отопление и вентиляцию, не считаю нагрузки, железобетон, работаю узко в своей специальности - в архитектуре, потому что тут я как рыба в воде.

Выполняю разделы проекта АР, ГП, ПБ, ТХ. 

Работаю в  AutoCad, ArchiCad, Photoshop, CorelDraw

AutoCADCorelDRAWArchiCADPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Реферат - искусство
Отличная работа, отличный автор, 10 баллов
Спасибо, Елену для сотрудничества рекомендую!
Ответный отзыв
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Архитектура
Проект выполнен на высоком уровне. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Спасибо Юрию за качественное сотрудничество и своевременную оплату! Рекомендую к совместной с ним работе!)
Ответный отзыв
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Курсовой проект - архитектура
Очень довольна сотрудничеством с Дилярой! Ответственный и профессиональный исполнитель. Очень рекомендую! С ув. Юлия
Очень рада работе с Юлией, она контактна, идет на встречу, в общем, работайте с Юлией смело!
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Реферат
Диляра отлично справилась с работой, мои 10 баллов
спасибо, работой с Еленой довольна.
Ответный отзыв
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа "Дом мечты", чертеж
Спасибо Диляре за работу. Отилчно выполненно и в срок. С удовольствием продолжу сотрудничество. С ув. Юлия
Приятно и легко работать! Рекомендую! Рада, что моим первым заказчиком на этом сайте была именно Юлия. Спасибо!
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
5 отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга