Архитектор, дизайнер, художник. За плечами высшее архитектурное образование, художественная школа и достаточный опыт работы архитектором - 3 года. Есть уже построенные объекты. Выполню работы, связанные с архитектурным проектированием, графическим дизайном, дизайном интерьера, всевозможные чертежи, начертательную геометрию (выборочно), инженерную графику, курсовые и дипломы (архитектуру) для студентов АСФ. Не выполняю различные рефераты по праву, экономическим, гуманитарным дисциплинам, не делаю водопроводы, отопление и вентиляцию, не считаю нагрузки, железобетон, работаю узко в своей специальности - в архитектуре, потому что тут я как рыба в воде.
Выполняю разделы проекта АР, ГП, ПБ, ТХ.
Работаю в AutoCad, ArchiCad, Photoshop, CorelDraw
- Торговый центр234 просмотра
- Реконструкция входной группы248 просмотров
- Коттедж 3216 просмотров
- Коттедж 2195 просмотров
- Коттедж 1143 просмотра
- Фасады автосервиса501 просмотр
- Визуализация площади и парка322 просмотра
- Визуализация площади и парка279 просмотров
- Визуализация площади и парка478 просмотров
- Учебная курсовая работа, архитектура983 просмотра
- Инженерная графика, контрольная работа1597 просмотров
- Инженерная графика, контрольная работа128 просмотров