Архитектор, дизайнер, художник

Архитектор, дизайнер, художник. За плечами высшее архитектурное образование, художественная школа и достаточный опыт работы архитектором - 3 года. Есть уже построенные объекты. Выполню работы, связанные с архитектурным проектированием, графическим дизайном, дизайном интерьера, всевозможные чертежи, начертательную геометрию (выборочно), инженерную графику, курсовые и дипломы (архитектуру) для студентов АСФ. Не выполняю различные рефераты по праву, экономическим, гуманитарным дисциплинам, не делаю водопроводы, отопление и вентиляцию, не считаю нагрузки, железобетон, работаю узко в своей специальности - в архитектуре, потому что тут я как рыба в воде.

Выполняю разделы проекта АР, ГП, ПБ, ТХ.

Работаю в AutoCad, ArchiCad, Photoshop, CorelDraw