Архитектура

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка77 просмотров
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Курсовой. План этажа, разрез, фасад, план крыши, разрез по стене, узел, стены, перекрытия, тип крыши, водосток, перегородки из других материалов будут, те которые указаны в задании с оцифровкой и доработкой исходных данных согласно задания.

Автокад. http://zalil.ru/34255121

11 лет назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
онлайн
Выбранный исполнитель
Diljara05a
Диляра 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$50
10 дней
Проект выполнен на высоком уровне. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Спасибо Юрию за качественное сотрудничество и своевременную оплату! Рекомендую к совместной с ним работе!)