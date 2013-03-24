Курсовая по экономике (теор.)

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тип работы: Курсовая (теор.)

Предмет с бланка: Макроэкономика

Объем работы: 35

Срок выполнения: 24-03-2013

Шрифт: 14

Интервал: 1,5

Сноски: Квадратные

Антиплагиат от 30%

600 руб.

11 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$20
30 дней