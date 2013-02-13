Технический диплом по модернизации оборудования

Нужна дипломная работа на тему "Модернизация_бумаго-резательной_машины"

В дипломе надо будет заменить систему управления трёхсторонней бумаго-резательной машины путём применения промышленного контроллера фирмы Simens. также в дипломе должен быть реализован алгоритм программирования этого контроллера.

Есть методичка (большой объем, вышлю по запросу) и техническое задание.