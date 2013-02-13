Информационные системы и технологии в экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки95 просмотров
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предмет Пpeдметно-opиентированные экoномические инфopмационные cистемы

тема Информационные системы и технологии в экономике.

15-20стр

7 дней

требования прикреплены

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад