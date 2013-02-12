Работа по Управлению инвестиционной деятельностью

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки108 просмотров
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Управление инвестиционной деятельностью.

Теория выбирается по первой букве фамилии (буква З). Практическая работа по номеру студента, мой №8.

срок 7 дней

задание прикреплено

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад