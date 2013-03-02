Курсовая по инновационному менеджменту

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тема: Инжиниринг инновационной деятельности

методичка прикреплена

срок: 24 февраля

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
LanaDallas
Светлана 
40 летСША
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$30
5 дней
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