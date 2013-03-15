Диплом по патентоведению

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Диплом по патентоведению, объем 60-70 листов, оригинальность 75%, методичка, план в наличии.

11 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$100
14 дней
Очень приятно сотрудничать, когда уверен в исполнителе, знаешь, что тебя не поведут. Рекомендую Ольгу как ответственного исполнителя, который выполняет все свои обязательства.
Работать с Еленой легко, в процессе сотрудничества решаются все вопросы. Рекомендую!