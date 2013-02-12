Реферат - Право

Предмет:Экономика и прогнозирование промышленного природопользования Тема:Экономика и прогнозирование промышленного природопользования "Требования:Вариант 2. Расчеты и выводы по заданиям. кол-во страниц: зависит от расчетов" в требование методички 14,1.5 в порядке их упоминания в тексте, 20 - 25