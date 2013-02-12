Диплом - Специфика межкультурных коммуникаций

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диплом на тему: Специфика межкультурных коммуникаций в контексте международного бизнеса (гос. управление), 70 листов, оригинальность 85%, свежая литература

11 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад