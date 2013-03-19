Сделать презентацию

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен13 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать презентацию по книге - она есть в эл. виде вышлю на почту

Тематика - психология-педагогика

Объем 10 слайдов

11 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Спасибо.
Хороший заказчик! Четкое ТЗ, быстрая оплата, перспектива дальнейшего сотрудничества. Рекомендую!