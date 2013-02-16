Реферат по средневековью

Добрый день!

Нужно выполнить самостоятельную работу по литературе средневековья.

Работа на УКРАИНСКОМ языке.

Объем работы — 3–5 печатных страниц текста, шрифт Times New Roman, 14 кегль.

Темы для самостоятельных работ.

1. Людина і природа (ліс, море, дорога) в середньовічному епосі (або в «Романі про Трістіана та Ізольду“, АБО в ліриці трубадурів, вагантів)

2. Топос замку в середньовічній літературі (текст выбираете сами, см. ниже)

3. Топос монастиря в середньовічного монастиря за романом/фільмом "Імя троянди» Умберта Еко

4. Середньовічний костюм (одяг), його функції (текст выбираете сами, см. ниже)

5. Пафос повсякдення: картина буднів людини 12–13 ст. в міщанській літературі (за текстами фабліо, шванків, міської драми)

Список текстов для пунктов 2 и 4

Видение Карла 3

Августин Аврелій — Сповідь

Квіточки славетного месера Франциска

Легленд У. «Видение о Петре Пахаре»

Беовульф

Пісня про Нібелунгів

Пісня про Роланда

Пісня про мого Сіда

Бедье «Роман про Трістана та Ізольду»

Мелорі Т. «Смерть Артура»

Роман про троянду

Адвокат Патлен

Чосер Дж. «Кентерберійські оповідання»

Данте «Божественна комедія»

То есть схема такая: Вы выбираете тему для анализа, и выбираете текст (ТОЛЬКО для пунктов 2 и 4, для других текст уже указан)

ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать лит-ру ниже (серьезно, обязательно — хотя-бы 2–3 источника и само сочинение)

1. Жак Ле Гофф Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада. — Екатеринбург, 2000

2. Гуревич А.Я. Проблемі средневековой народной культурі — м. 1993

3. Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во время рыцарей круглого стола

4. Пастуро М. Синий. История цвета

5. Дюби Ж. Трехчастная модель, или представления средневекового общества о самос себе

6. Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество 980–1420 годов.

7. Эжен Эмануель Виолле-ле-дюк. Жизнь и развлечения в средние века

8. Даркевич В.П. Народная культура средневековья. Светская праздничная жизнь в искусстве 9–16 веков.

1. План.

2. Вступ

3. Основной текст

4. Заключение

5. Библиография

То есть должно выйти примерно 7 страниц — 1 стр. плана, 1. вступление, 2–3 основного текста, 1 — заключение, 1 — библиография

Указывайте Ваши цены.

Общение по веблансеру, оплата вебмани.

Дедлайн — 27 февраля.

Спасибо.