Преддипломная практика по финансам и кредиту

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преддипломная практика.

специализация: финансы и кредит

место: бухгалтерия сферы ЖКХ (детали в тз) + предложить несколько тем

30 страниц

11 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад