Курсовая по дошкольной педагогике (экология)

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Организация позн.-исслед. деят-сти детей (дошк. возр.) по экологии

Объем работы: 30

Срок выполнения: 17-02-2013

11 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$50
6 дней
Все отлично!
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