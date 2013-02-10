Курсовая Управление персоналом

Тема-Исследование конфликтных ситуаций и их разрешение в организации

Объем -35 стр

30 литературных источников не старше 5 лет.

Срок- 7 дней

АП-80%

План есть

Предпочтение отдам готовой работе

1 Теоретические аспекты конфликтных ситуаций.

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>>>>>>>>>> Классификация и систематизация конфликтных ситуаций и их разрешение в организации.

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>>>>>>>>>> Конфликтные ситуации с точки зрения различных авторов.

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>>>>>>>>>> 1.1. Сущность и значение конфликтных ситуаций в организации (10 страниц)

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>>>>>>>>>> 1.2. Методы либо факторы влияющие на конфликтные ситуации.

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>>>>>>>>>> 1.3. Зарубежный и отечественный опыт конфликтных ситуаций и их разрешение.

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>>>>>>>>>> 2. Анализ оценка конфликтных ситуаций на организации.

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>>>>>>>>>> 2.1. Общая характеристика организации.

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>>>>>>>>>> 2.2. Анализ конфликтных ситуаций и разрешение в организации.

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>>>>>>>>>> 2.3. Разработка мероприятий.