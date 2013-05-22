Курсовая работа по правоохранительным органам

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Тема:"Организация адвокатуры и адвокатской деятельности в РФ"

План:

введение

глава I: История развития законодательства " об адвокатуре и адвокатской деятельности " 19-20 вв, до 2002г

главаII:Современная организация адвокатуры и адвокатской деятельности

1. Понятие адвокатуры

2.Формы адвокатских образований

3.Федеральная Палата РФ и адвокатские палаты субъектов

заключение

приложение (статистика)

из этого плана нужно: введение, из форм адвокатских образований: адвокатское бюро и юридические консультации,п.3 Главы II: Федеральная Палата РФ и адвокатские палаты субъектов( пример палата Свердловской области), заключение и статистику(палаты Свердловской области)

11 лет назад
still1753
38 летРоссия
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Yuristka92
Виктория 
33 годаРоссия
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