Курсовая работа по правоохранительным органам

сроки: желательно до 12.02.2013 вечер

Тема:"Организация адвокатуры и адвокатской деятельности в РФ"

План:

введение

глава I: История развития законодательства " об адвокатуре и адвокатской деятельности " 19-20 вв, до 2002г

главаII:Современная организация адвокатуры и адвокатской деятельности

1. Понятие адвокатуры

2.Формы адвокатских образований

3.Федеральная Палата РФ и адвокатские палаты субъектов

заключение

приложение (статистика)

из этого плана нужно: введение, из форм адвокатских образований: адвокатское бюро и юридические консультации,п.3 Главы II: Федеральная Палата РФ и адвокатские палаты субъектов( пример палата Свердловской области), заключение и статистику(палаты Свердловской области)