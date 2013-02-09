1-я глава диплома: Экономика

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать 1-ю главу диплома.

Тема: Организация производственного процесса на ОАО Завод Молочный «Верхнемамонский

Объем 25-30 страниц.

Уникальность 75% по системе антиплагиат.

Цена 1500р.

Срок 3-4 дня.

План прилагаем.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад