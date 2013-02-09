1-я глава диплома: Экономика

Курсовая работа Распределенная реляционная база данных городской телефонной сети Корпоративные информационные системы Разработать модель распределенной реляционной базы данных предприятия, состоящего из главного производства и нескольких удаленных филиалов. Части предприятия связаны компьютерной сетью, имеют собственные локальные базы данных, ...
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Здравствуйте.
Нужно написать 1-ю главу диплома.
Тема: Организация производственного процесса на ОАО Завод Молочный «Верхнемамонский
Объем 25-30 страниц.
Уникальность 75% по системе антиплагиат.
Цена 1500р.
Срок 3-4 дня.
План прилагаем.
Ждем ваших заявок.
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