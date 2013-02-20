Курсовая - статистика

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Необходимо выполнить работу на

тему:Рeгреccионный анAлиз валютноgo курса РФ

в работе надо :

1.привести теор.сведения о парной и множественной линейной регрессии

2.Рассмотреть виды коэффициентов корреляции

3.Рассчитать линейные коэф.корреляции

4.Оценить наличие, направление и тесноту связи между анализируемыми переменными

5.Построить уравнение регрессии

Задание вышлю исполнителю

11 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
LanaDallas
Светлана 
40 летСША
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Всем довольна, спасибо!
Спасибо за интересный проект. Заказчик, с которым приятно работать.