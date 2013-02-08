Диплом - юриспруденция

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Договор купли-продажи жилого помещения

теория и практика

требования: литература не старше 3-х лет, судебная практика 10-12, НПА - не менее 20. Введение, 2-4 главы, в главах 2-4 параграфа ( не более), главы и параграфы должны быть одного объема, заключение, + приложения - согласно МУ

кол-во страниц: 60-70

шрифт, инт.:14, 1.5

кол-во источников: 35-40

11 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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