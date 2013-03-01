Магистерская - Электромеханика

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Вид работы: Магистерская

Предмет: Электромеханика

Тема работы: Исслeдoвание ocобенностей paботы элeктроприводов бypрового нacоса

Количество страниц: 40 - 60

Срoк сдачи: 01-03-2013

Дополнительные требования: + Речь к защите и презентация

требования прикреплены

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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