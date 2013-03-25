Диплом,Coвepшeнcтвoвaниe пoд6opa пepcoнaлa

ТЕМЫ на выбор: «Автоматизация рабочего места менеджера» «Автоматизация учета и анализа труда и заработной платы на предприятии» «Автоматизация учета и расчетов с поставщиками и потребителями продукции» «Автоматизация учета и анализа затрат на предприятии» «Автоматизация учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия» «Компьютеризация ...