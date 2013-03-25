Диплом,Coвepшeнcтвoвaниe пoд6opa пepcoнaлa

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диплом, презентация и речь

тема: Coвepшeнcтвoвaниe пoд6opa пepcoнaлa opгaни3aции (нa пpиMepe OOO скажу название в лс)

специальность УП

80 страниц

во второй главе — использовать практику по максимуму.

оформление строго.

все допматериалы есть

тема, план, практика утверждены

сдача работы по главам

11 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$195
15 дней
Работа идет, все хорошо.
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