Диплом по управлению персоналом

тема "Разработка методов обучения сотрудников в системе управления развитием персонала предприятия", на примере строительной организации.

организация ООО "Фирма Технополис"

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты обучения сотрудников в современных организациях

1.1. Понятие и сущность обучения персонала организации

1.2. Цели, задачи и методы обучения сотрудников организации

1.3. Современные методы обучения персонала

Глава 2. Анализ существующей системы управления развитием персонала на предприятии ООО «Фирма Технополис»

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО «Фирма Технополис»

2.2. Анализ состояния и использования персонала на предприятии ООО «Фирма Технополис»

2.3. Оценка организации обучения сотрудников предприятия ООО «Фирма Технополис»

Глава 3. Пути совершенствования методов обучения сотрудников в системе управления персоналом предприятия ООО «Фирма Технополис»

3.1. Разработка мероприятий по совершенствованию механизма обучения сотрудников в системе управления персоналом предприятия

3.2. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий

Заключение

Список литературы

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