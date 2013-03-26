Диплом по управлению персоналом

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тема "Разработка методов обучения сотрудников в системе управления развитием персонала предприятия", на примере строительной организации.
организация ООО "Фирма Технополис"
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты обучения сотрудников в современных организациях
1.1. Понятие и сущность обучения персонала организации
1.2. Цели, задачи и методы обучения сотрудников организации
1.3. Современные методы обучения персонала
Глава 2. Анализ существующей системы управления развитием персонала на предприятии ООО «Фирма Технополис»
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО «Фирма Технополис»
2.2. Анализ состояния и использования персонала на предприятии ООО «Фирма Технополис»
2.3. Оценка организации обучения сотрудников предприятия ООО «Фирма Технополис»
Глава 3. Пути совершенствования методов обучения сотрудников в системе управления персоналом предприятия ООО «Фирма Технополис»
3.1. Разработка мероприятий по совершенствованию механизма обучения сотрудников в системе управления персоналом предприятия
3.2. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий
Заключение
Список литературы
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