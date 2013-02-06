Диплом: повар-кондитер.

$165
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки172 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: технология приготовления салата с морепродуктами и заварного пирожного Эклер.

Объем: 50-55 страниц.

Уникальность 73-75% по системе антиплагиат.

Срок 7 дней.

Цена 5000р.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад