Реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки153 просмотра
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Разделение работ и делегирование полномочий между исполнителями в цикле подготовки управленческих и проектных решений в бизнесе.

7-10 стр.

11 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо! Как всегда 100% качество работ
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!
marina1975
Марина 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Благодарю за сотрудничество.
Елена, отличный заказчик! Оплата вовремя.