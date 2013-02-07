Реферат по физкультуре на тему болезни

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Тема реферата «Комплекс физических упражнений при ДЦП и эпилепсии»

Количество страниц – 12

В реферате сначала должно быть описание болезни, а затем те физические упражнения, которые рекомендованы и не рекомендованы. Комплекс рекомендованных упражнений должен состоять из 20 упражнений. В конце реферата должен быть вывод о том, каких изменений в организме можно добиться с помощью комплекса этих упражнений.

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11 лет назад
Naparume
Денис 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
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