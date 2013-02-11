Реферат по политологии

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Вид работы: реферат

Предмет: политология

Тема (описание работы): П0литический спектр в современной России

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11 лет назад
baksi8
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$15
2 дня
С Лидой сотрудничаю давно, хороший автор и приятный человек!) +10!)
Спасибо огромное за очередной заказ. Станислав очень хороший и лояльный заказчик. Плюс оплата всегда вовремя без задержки.