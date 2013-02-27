Дипломная - коpaблестроение и окeaнотехника

Заказ 6860-DIP Тип работы: Диплом Предмет: Экономика и управление на предприятии (на транспорте). Тема работы: Транспортный налог в России и за рубежом Объем работы: 70-80 страниц Детали: В работе надо написать про возможность перехода в РФ к уплате транспортного ...