Курсовая работа на английском

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Срочно нужен специалист по написанию работы на английском языке по рекламе в глянцевых журналах. Литература за последние 2-3 года. Объем - 40 страниц. Уникальность по etxt - 90%. Указывайте сроки и Вашу цену. Исполнителя выберу в течение двух дней.

11 лет назад
Pshem
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
panther_1
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$50
5 дней
По необходимости обратился на сайт. Рад, что Юлия снова откликнулась мне на мой проект. Работа сдана на отлично и в срок. Спасибо
Спасибо за интересную работу.