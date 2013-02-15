Диплом: связи с общественностью.

Тема: Разработка бизнес плана интернет магазина автомобильной электроники. Объём 60-70 стр Срок 6-7 дней - на первую часть. Далее 20-25 дней на 2 часть и доработки. Методичка и дополнительные комментарии - ...
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Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Формирование имиджа предприятия на примере цинкового завода.
Объем 80-85 страниц.
Срок 7-8 дней.
Оформление по госту.
Плана нет. Нужен план.
Уникальность 75% строго по системе антиплагиат.
Цена 5000р.
Ждем ваших заявок.
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