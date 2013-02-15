Диплом: связи с общественностью.

$165
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок135 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Формирование имиджа предприятия на примере цинкового завода.

Объем 80-85 страниц.

Срок 7-8 дней.

Оформление по госту.

Плана нет. Нужен план.

Уникальность 75% строго по системе антиплагиат.

Цена 5000р.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$165
8 дней
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