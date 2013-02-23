Курсовая автомобили

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курсовая для колледжа с расчетной частью. тема:проектирование зон технического обслуживания на 100 автомобилей камаз 5320.

объем 25-30 стр.

есть методичка со всеми формулами и пример готовой курсовой.

11 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
byrish
Борис 
58 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$65
7 дней
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