Курсовая Гражданское право

Желательно готовый дипломный проект со всеми приложениями по специальности РНГМ, где речь идет о месторождениях ХМАО, ЯНАО или Тюменской области. Темы? Цена? Цена за дип с нуля? Кафедра:Разработки нефтяных и газовых месторождений.Факультет:Горно-нефтяной. Антиплагиат: 70 %