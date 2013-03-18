Курсовая Гражданское право

Желательно готовый дипломный проект со всеми приложениями по специальности РНГМ, где речь идет о месторождениях ХМАО, ЯНАО или Тюменской области. Темы? Цена? Цена за дип с нуля? Кафедра:Разработки нефтяных и газовых месторождений.Факультет:Горно-нефтяной. Антиплагиат: 70 %
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Тема: Договор аренды
35-40 стр, уникальность не ниже 80%, работа теоретическая
Срок 10.02
Стоимость?
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