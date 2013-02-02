Кандид. диссертация, новая история

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тема: Coциaльныe aнoMaлии coвeтcкoгo o6щecтвa в 1920-1930 гoды(на примере опред.области-скажу в лс)

объем: 100

есть материал(диплом)

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11 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад