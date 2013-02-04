Курсовая, сельское хозяйство

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Тема: разработать плуг для минитрактора DF-244

Объем - 20 стр.

Срок - 4.02.13

введение,ход работы,заключение,список литературы

расчеты,обоснования,схемы,рисунки,показать инженерную мысль

Указывайте цены, пожалуйста, кто готов выполнить.

11 лет назад
kohosha
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва