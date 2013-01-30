Смесь копипаста, рерайта, перевода

Есть американский сайт, журнал домов - нужно скопировать информацию на сайт с админкой вордпресс.

Что войдет в копирование:

- Основную картинку как превьюшку загрузить

- Перевести в google translit заголовок и (это важно) адаптировать на русский язык это перевод.

- Перевсти 2-3 предложения описания и (это важно) адаптировать на русский язык это перевод.

- Скопироать остальные 6-10 картинок

- переназвать файлы

- Опубликовать

За каждый такой напряг 10 рублей. Оплата Яндекс деньги. Объем 1900 таких публикаций.. а по факту сколько сможете, можно меньше.. по желанию короче.

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