Смесь копипаста, рерайта, перевода

Срок, стоимость? диплом, отчет по преддипломной, презентация и речь тема: Coвepшeнcтвoвaниe oцeнки пepcoнaлa opгaни3aции (организация есть) около 80 страниц во второй главе - использовать практику. оформление срого. все допматериалы есть приласть план и введение к работе на утверждение сдача работы по главам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть американский сайт, журнал домов - нужно скопировать информацию на сайт с админкой вордпресс.
Что войдет в копирование:
- Основную картинку как превьюшку загрузить
- Перевести в google translit заголовок и (это важно) адаптировать на русский язык это перевод.
- Перевсти 2-3 предложения описания и (это важно) адаптировать на русский язык это перевод.
- Скопироать остальные 6-10 картинок
- переназвать файлы
- Опубликовать
За каждый такой напряг 10 рублей. Оплата Яндекс деньги. Объем 1900 таких публикаций.. а по факту сколько сможете, можно меньше.. по желанию короче.
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