Дипломная по управлению персоналом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки195 просмотров
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80 страниц

нужны также преддипломная, речь и презентация

с оформлением строго

ап от 80

тему предложить - несколько

далее план и введение

далее практику и работу - сдавать по кгавам

есть все методы

11 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$200
20 дней
Все хорошо, работа идет.
Сумма выплачена.