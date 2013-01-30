Проектирование 4-канальной системы сбора инф-и

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Тип работы: Курсовая

Предмет: конструирование свт

Тема работы: Проектирование 4 канального системы сбора информации с датчика цвета на базе

микроконтроллера pic16f676 с выводом информации на rs-232

Объем работы: 25 страниц

11 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)