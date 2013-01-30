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Проектирование 4-канальной системы сбора инф-и
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Тип работы: Курсовая
Предмет: конструирование свт
Тема работы: Проектирование 4 канального системы сбора информации с датчика цвета на базе
микроконтроллера pic16f676 с выводом информации на rs-232
Объем работы: 25 страниц
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