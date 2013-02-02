Реферат по теории государства и права

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок147 просмотров
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Предмет, дисциплина: теория государства и права

Тема работы: Государство в политической системе общества

Содержание: Теория

Объем работы: 12

Срок выполнения: до 2 дней!

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11 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$12
2 дня
Спасибо за отличную работу, выполненную в кратчайшие сроки!
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