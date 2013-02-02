Реферат по теории государства и права

тема "Проблема профессионального самоопределения" Организация, на базе которой предполагалось проводить практику: ООО "ЯППИ", сайт - http://yappipri.ru В компании имеются должности: менеджеры по рекламе, дизайнеры, ген.директор., менеджеры по продажам (прием заказов), бухгалтера. Объект - профессиональное самоопределение Предмет - (личностные ...
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Предмет, дисциплина: теория государства и права
Тема работы: Государство в политической системе общества
Содержание: Теория
Объем работы: 12
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