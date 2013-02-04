Курсовая по оценке ценных бумаг

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выполнить работу по оценке ценных бумаг. Задание в прикрепленном файле.

Срок — 04.02.13

Кто может выполнить, сориентируйте, пожалуйста, по цене и успеете ли в срок?

11 лет назад
kohosha
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва