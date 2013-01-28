Электроснабжение

В рамках работы нужно дать ответы на 3 вопроса (каждый по по 10-12 листов). 1.Назовите виды межбюджетных перечислений и дайте им сравнительную характеристику с точки зрения воздействия на экономическое поведение сторон. 2. Раскройте структуру градостроительной документацию ...