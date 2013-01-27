Комплексный подход к управлению IT-проектами

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок88 просмотров
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срочно нужна работа

75-100 стр.

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«Менеджмент»

11 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад