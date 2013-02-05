Курсовая срочно

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки265 просмотров
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объем 25-30 стр. оформление стандартное шрифт 14, интервал 1,5

список литературы, сноски, антиплагиат не менее 70%

предмет статистика, темы две:

1.Статистическая оценка уровня жизни населения.

2.Статистика оплаты труда

11 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
marina1975
Марина 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Понравилось работать с Мариной. Корректный и грамотный исполнитель. Буду рада продолжить сотрудничество.
Мне очень понравилось работать с Галиной! Могу всем рекомендовать как положительного заказчика! Буду рада всегда вашим заказам. С уважением, Марина
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Работу выполнила в срок, все необходимые поправки внесла. Спасибо за работу.