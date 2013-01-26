Курсовая контактная сеть

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Необходимо сделать работу по расчету защитного действия разрядника в устройствах электрической тяги.

Методичка с заданиями во вложении.

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11 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад