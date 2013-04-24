Курсовая по предмету "Проектирование ИС"

Требуются два человека. Задание №1: написать в первой главе пункты 1.2 и 1.3 объемом 15 стр (14 шрифт, инт 1,5). Внимание: пункт 1.1 есть Задание №2: сделать вторую практическую главу объемом не менее 15 ...