Необходимо выполнить дипломную работу на тему «Формирование и реализация проекта создания инновационного предприятия малого бизнеса на примере ... ». План работы: 1. Перспективы развития инновационной деятельности на малых предприятиях. 1.1. ...
Курсовая Образные средства в рекламных текстах
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Требуются два человека.
Задание №1: написать в первой главе пункты 1.2 и 1.3 объемом 15 стр (14 шрифт, инт 1,5). Внимание: пункт 1.1 есть
Задание №2: сделать вторую практическую главу объемом не менее 15 стр (14 шрифт, инт 1,5). Здесь нужны только свежие рекламные тексты, слоганы я предоставлю. Остальные тексты – подобать самому.
План работы
Глава 1. Рекламные тексты и образность: совместная работа, усиливающая восприятие целевой аудитории
1.1 Особенности построения рекламного текста
1.2 Общая характеристика образности
1.3 Значение образных средств в текстах рекламы, их воздействие на целевую аудиторию
Глава 2. Исследование образности в текстах современной рекламы
В подпунктах разбор по тропам и стилистическим фигурам
Каждому исполнителю только одно задание. Сделать это нужно в идеале к завтрашнему вечеру (не позднее 20.00 по мск)
антиплагиат – не менее 80%
ссылки должны быть не менее одной на каждой странице. Присутствие свежей литературы – обязательно.
Кто что сможет взять и стоимость?
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