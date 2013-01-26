Курсовая Образные средства в рекламных текстах

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Требуются два человека.

Задание №1: написать в первой главе пункты 1.2 и 1.3 объемом 15 стр (14 шрифт, инт 1,5). Внимание: пункт 1.1 есть

Задание №2: сделать вторую практическую главу объемом не менее 15 стр (14 шрифт, инт 1,5). Здесь нужны только свежие рекламные тексты, слоганы я предоставлю. Остальные тексты – подобать самому.

План работы

Глава 1. Рекламные тексты и образность: совместная работа, усиливающая восприятие целевой аудитории

1.1 Особенности построения рекламного текста

1.2 Общая характеристика образности

1.3 Значение образных средств в текстах рекламы, их воздействие на целевую аудиторию

Глава 2. Исследование образности в текстах современной рекламы

В подпунктах разбор по тропам и стилистическим фигурам

Каждому исполнителю только одно задание. Сделать это нужно в идеале к завтрашнему вечеру (не позднее 20.00 по мск)

антиплагиат – не менее 80%

ссылки должны быть не менее одной на каждой странице. Присутствие свежей литературы – обязательно.

Кто что сможет взять и стоимость?

11 лет назад
Elena_Ish
Елена 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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