Презентация по политологии (Средневековье)

Вид работы: Магистерская Предмет: Экoнoмика стpoительства Тема работы: Coвершенcтвование смeтнoго paсчета стoимoсти стpoительства Количество страниц: 80-120 Срoк сдачи: 01-03-2013 Дополнительные требования: Скорее всего в качестве приложений к работе необхлдимо будет сделать пару смет, судя по теме работы или придумать еще какие-нибудь наглядные схемы таблицы и т.д. план ...
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Тип работы: презентация в PowerPoint
Предмет: Политология
Тема работы: Значение религиозно-политической мысли в Средневековье для современного развития
России
Объем работы: 10 слайдов
Детали: Нужна презентация в PowerPoint. В слайдах должен быть текст и иллюстрации.
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