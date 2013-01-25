Презентация по политологии (Средневековье)

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Тип работы: презентация в PowerPoint

Предмет: Политология

Тема работы: Значение религиозно-политической мысли в Средневековье для современного развития

России

Объем работы: 10 слайдов

Детали: Нужна презентация в PowerPoint. В слайдах должен быть текст и иллюстрации.

Цена и срок?

11 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)
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