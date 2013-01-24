Реферат по земельному праву

Теоретическое задание: Защита прав на землю (на основании по-ложений Земельного ко¬декса РФ)

Практическое задание: решите письменно задачу

Гаражно-строительный кооператив «Верба» обратился в краевой ар-битражный суд с иском о признании недействительным постановления главы администрации города Зеленоград, которым отменено ранее изданное поста-новление о предоставлении кооперативу земельного участка для строитель-ства подземного гаража на тридцать боксов. Оспариваемое постановление было вынесено без выяснения мнения жильцов, прилегающего к первона-чально отведенному под строительство участку. Из коллективного заявления, адресованного администрации города, следует, что собрание жильцов по данному поводу не проводилось. Справками Инспекции государственного архитектурно-строительного надзора города, что соответствующие согласо-вания по вопросу строительства гаража с названной службой не производи-лись.

Каков порядок предоставления земельных участков под строительство в городах и иных населенных пунктах?

Возникло ли у гаражно-строительного кооператива право на земле-пользование после принятия соответствующего постановления?

Изменится ли ситуация, если на момент отмены постановления был за-ключен договор аренды земельного участка под строительство гаражей?

Требования: Объем работы должен составлять 12-15 листов печатного текста. Гарнитура Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5.

Методичку вышлю!

Срок обсуждается.