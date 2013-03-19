Диплом по менеджменту

Тема: Обеспечение конкурентоспособности предприятия в современных условиях

К данному диплому нужно будет написать практику! (которая должна проходится в стенах московской финансовой юридической академии (теперь университета).

Требования: объем обсуждается, оригинальность не ниже 85%, сноски, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования

Срок обсуждается

Жду предложений по цене!

25.01.2013 нужно мне сообщить на примере какого предприятия будет писаться диплом!!