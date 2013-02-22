Дипломная - психология

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Вид работы: Дипломная

Предмет: психология

Тема работы: «Особенности взаимоотношений между матерью и дочерью в подростковом возрасте в полных и не полных семьях»

Количество страниц: 60

Срoк сдачи: 04-02-2013 до 10-00

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$185
9 дней
Очередной успешный проект. Респект))
Как всегда, все ok )) Спасибо!