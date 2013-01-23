Методика использования аудиальных средств обучения

Нужна научная статья или реферат для аспиранта по теме: "Методика использования аудиальных средств в учебном процессе ". Акцент на использовании информационых технологий (именно аудиальных средств без какого либо сопровождения) в образовании с точки зрения информатики, педагогики и психологии. Нужны и идеи практических исследований. Чем быстрее тем лучше.