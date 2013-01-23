Требуется написать отчет по дипломной работе в соответствии с предоставляемыми методическими требованиями. Программная часть уже написана (сайт). Методические требования находятся в прилагаемом файле. Так же нужен доклад на защиту листа 3 – 4 и презентация ...
Методика использования аудиальных средств обучения
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Нужна научная статья или реферат для аспиранта по теме: "Методика использования аудиальных средств в учебном процессе ". Акцент на использовании информационых технологий (именно аудиальных средств без какого либо сопровождения) в образовании с точки зрения информатики, педагогики и психологии. Нужны и идеи практических исследований. Чем быстрее тем лучше.
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