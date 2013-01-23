Методика использования аудиальных средств обучения

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка109 просмотров
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Нужна научная статья или реферат для аспиранта по теме: "Методика использования аудиальных средств в учебном процессе ". Акцент на использовании информационых технологий (именно аудиальных средств без какого либо сопровождения) в образовании с точки зрения информатики, педагогики и психологии. Нужны и идеи практических исследований. Чем быстрее тем лучше.

11 лет назад
yanochka0607
Яна 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад