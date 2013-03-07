Реферат по астрономии/физике

Темы на выбор:

7. Что такое Черные дыры? Какие звезды в процессе своей эволюции могут превратиться в Черные дыры?

8. Что такое Большой Взрыв (Big Bang)? Чем определяется характер дальнейшей эволюции нашей Вселенной?

9. Эффект Хаббла. Каков возраст нашей Вселенной (от начала расширения)?

10. Является ли наша Вселенная открытой или замкнутой? От чего зависит ответ на этот вопрос?

11. Является ли наша Вселенная стационарной. Что такое черные дыры?

12. Расширяющаяся Вселенная. Будет ли Вселенная расширяться бесконечно? Рождение и эволюция Вселенной.

Объем - 20 стр. (введение, основная часть, заключение, список лит-ры)

Срок - до 28 января.

гонорар - 500 руб

анти - 50 %

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